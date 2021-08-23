Варшава, 23 августа, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Главный исполнительный директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на своей странице в соцсети Facebook поблагодарила премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого за то, что персонал МВФ был эвакуирован польскими самолетами из Афганистана.

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«Выражаю искреннюю благодарность премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому за исключительно важную помощь правительства республики в эвакуации персонала МВФ из Афганистана», — отметила Георгиева.

Моравецкий прокомментировал данное сообщении следующим образом: «Ситуация в Афганистане развивается, она меняется от часа к часу, но одно можно сказать наверняка — Польша солидарна и выполняет свои союзнические обязательства перед друзьями».

22 августа в Польшу вернулся уже шестой самолет из Афганистана в рамках программы по эвакуации оттуда людей. В целом из афганской столицы польскими самолетами было эвакуировано уже около 360 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Варшава пообещала эвакуировать из Афганистана как граждан Польши, так и людей, связанных с НАТО, Европейским союзом, Международным валютным фондом и Международным олимпийским комитетом.