Тбилиси, 23 августа, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Последние 16 граждан Грузии, эвакуированные из Афганистана, прибыли в Тбилиси 22 августа. Об этом сообщает грузинское «Общественное телевидение».

Личный архив Алексея Юсупова Афганистан

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По данным журналистов, граждан Грузии вывезли из Афганистана еще 20 августа на британскую военную базу. После этого они смогли вернуться на родину. Их встречал заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили. Он рассказал, что эвакуировать грузинских граждан помогали представители нескольких стран.

«В основном нашими партнерами были американцы, англичане, венгры и турки. Я хотел бы поблагодарить каждого из них за их помощь в обеспечении безопасности наших граждан», — отметил замглавы МИД.

Хвтисиашвили добавил, что возвращение граждан Грузии не обошлось без трудностей, но задача возвратить всех домой невредимыми выполнена. По данным грузинского МИД, в Афганистане больше нет граждан Грузии, которых нужно эвакуировать.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установила контроль почти на всей территории Афганистана. Исламисты вошли в Кабул, что вызвало массовое бегство жителей страны.