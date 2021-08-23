Кабул, 23 августа, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Один человек погиб, ещё трое пострадали в результате перестрелки между афганскими сотрудниками сил безопасности и неизвестными в аэропорту Кабула. Об этом 23 августа сообщил Бундесвер на своей странице в Twitter.

(сс) The U.S. Army Самолет ВВС США в аэропорту Кабула

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Уточняется, что перестрелка с неизвестными произошла возле северного входа в аэропорт. Кроме сотрудников афганских сил безопасности в неё вступили американские и немецкие военнослужащие.

Погиб сотрудник сил безопасности Афганистана, ещё трое получили ранения. Причины и обстоятельства стрельбы в аэропорту устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) направили в аэропорт Кабула отряд специального назначения для разгона людей.