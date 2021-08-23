Улан-Удэ, 23 августа, 2021, 06:24 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ с 22 августа начал работу передвижной музей «Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Бурятии В Улан-Удэ начал работу передвижной музей «Поезд Победы»

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Власти региона назвали символичным то, что работа экспозиции стартовала в День государственного флага России.

«Я очень впечатлён экспозицией. Сопереживал от начала и до конца, как будто сам оказался в то сложнейшее время. И, конечно же, я уверен, что этот «Поезд Победы», рассказывающий о самой страшной трагедии в XX веке, «дойдёт» до подрастающего поколения», — отметил зампред правительства Пётр Мордовской.

Экспозиция разделена на 13 тем, начиная от предвоенных лет до Дня Победы. Экскурсия длится около сорока минут. По замыслу инициаторов, проект направлен на патриотическое воспитание молодёжи.

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