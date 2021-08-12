Новосибирск, 12 августа, 2021, 09:25 — ИА Регнум. На первую платформу железнодорожной станции «Новосибирск-Главный» сегодня, 12 августа, прибыл «Поезд Победы». В течение трёх дней новосибирцы, зарегистрировавшись на сайте акции, смогут увидеть экспозицию о войне, науке и подвиге народа в военные годы. Об этом сообщает правительство Новосибирской области.

Udmurt.ru Поезд Победы

«Новосибирск — 74-ая остановка по маршруту поезда-музея, 61-й город и 39-й регион, — уточнили в областной администрации. — В каждом вагоне поезда-музея содержится уникальная история о событиях военных лет, исторические факты и воспоминания людей. Мультимедийное сопровождение выставки включает 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов, которые благодаря световым и звуковым эффектам воссоздают воздушные бои и массированные танковые атаки, картины походной солдатской жизни и воспоминания мирного довоенного времени».

Попасть на экскурсию можно только при наличии бесплатного электронного билета, который можно получить, зарегистрировавшись на официальном сайте http://poyezd-pobedy.ru/. Однако, по данным корреспондента ИА REGNUM, билетов для посещения «Поезда Победы» в Новосибирске уже нет.