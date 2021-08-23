Москва, 23 августа, 2021, 05:58 — ИА Регнум. Авиаперелёты в Бангкок приостановила компания «Аэрофлот» на фоне ситуации в Афганистане. Об этом 23 августа сообщил журналистам представитель перевозчика.

Aeroflot.ru Аэрофлот

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Отмена авиарейсов связана с ограничениями на полёты в воздушном пространстве Афганистана. Продажа авиабилетов была закрыта начиная с 21 августа. Перелёты приостановлены до конца летнего расписания. Традиционно авиакомпании переходят на зимнее расписание полётов в конце октября.

«Аэрофлот» в настоящее время рассылает уведомления об отмене авиарейсов всем пассажирам, которые успели приобрести билеты. Компания планирует вернуть людям стоимость билетов, либо перебронировать их.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что авиакомпания «Аэрофлот» прекратит осуществлять перелёты над территорией Афганистана.