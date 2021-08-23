Любляна, 23 августа, 2021, 03:43 — ИА Регнум. Единой позиции по приёму беженцев из Афганистана нет между странами Евросоюза. Такое заявление сделал 22 августа премьер-министр председательствующей в Совете стран ЕС Словении Янез Янша в своём Twitter.

Афганистан

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Янша отметил, что между странами ЕС нет не только единого мнения, но и квалифицированного и даже обычного большинства в пользу приёма афганских беженцев. Поэтому в создавшейся ситуации страны Евросоюза должны сами принять решение, хотят ли они получить новую волну мигрантов.

В другом своём заявлении Янша написал, что Евросоюз не будет открывать коридор для афганских беженцев, так как долг ЕС и Словении не состоит в том, чтобы помогать тем, кто бежит из своей страны, вместо того, чтобы сражаться за неё.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, президент Афганистана Ашраф Гани за день до своего бегства из страны обещал биться с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до конца.