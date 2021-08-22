Москва, 22 августа, 2021, 23:02 — ИА Регнум. Порядка 400 граждан Афганистана обратились в посольство России за помощью, заявил посол РФ в республике Дмитрий Жирнов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

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По его словам, из-за того «бардака, который по вине американцев произошёл внутри кабульского аэропорта, сейчас никаких обходных путей нет».

«Люди волнуются, попросили нас о помощи. Около 400 человек — это афганцы, имеющие российское гражданство в качестве второго», — сказал он в эфире телеканала Россия 1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло под свой контроль практически всю территорию Афганистана и вошло в Кабул.

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, а сотрудники всех посольств западных стран начали эвакуацию своих граждан и сотрудников посольств из числа местных жителей.