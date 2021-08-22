Москва, , 22:14 — REGNUM Россия не будет уговаривать Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) направить наблюдателей на сентябрьские выборы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

МИД РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, Россия приветствует конструктивное взаимодействие БДИПЧ ОБСЕ, однако задается вопросом, почему на выборы президента США в ноябре 2020 года в связи с пандемией было направлено 47 наблюдателей, тогда как в Россию требовали направить 500.

«Впрочем, на БДИПЧ свет клином не сошелся. К нам, как мы надеемся, приедут представители многих международных и общественных организаций, и как таковое международное наблюдение в РФ состоится», — сказал он в интервью «Коммерсанту».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в европейском бюро ОБСЕ отказались направить своих наблюдателей из-за требования привести их число в соответствие с противоэпидемическими мерами. После отказа ОБСЕ в Госдепе с сожалением заявили, что направить наблюдателей в Россию не позволят введённые там ограничения.

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