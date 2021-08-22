Москва, 22 августа 2021, 22:14 — REGNUM Россия не будет уговаривать Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) направить наблюдателей на сентябрьские выборы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
По его словам, Россия приветствует конструктивное взаимодействие БДИПЧ ОБСЕ, однако задается вопросом, почему на выборы президента США в ноябре 2020 года в связи с пандемией было направлено 47 наблюдателей, тогда как в Россию требовали направить 500.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в европейском бюро ОБСЕ отказались направить своих наблюдателей из-за требования привести их число в соответствие с противоэпидемическими мерами. После отказа ОБСЕ в Госдепе с сожалением заявили, что направить наблюдателей в Россию не позволят введённые там ограничения.
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