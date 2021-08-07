Вашингтон, , 00:25 — REGNUM Комментарий американского Госдепа об отказе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) направить своих наблюдателей на выборы в Госдуму вызывает недоумение, заявил 6 августа посол России в США Анатолий Антонов.

Анатолий Антонов Mil.ru

По его мнению, пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс не в полной мере владеет ситуацией, поскольку допустил высказывания, не соответствующие реальному положению дел.

«Российская сторона была готова принять группу наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в количестве не меньшем, чем структура направляла на американские президентские выборы-2020», — сказал Антонов.

Отказ от наблюдения за выборами стал решением БДИПЧ, добавил посол. По его словам, столь же щепетильно американская сторона должна относиться к избирательным процессам в США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в европейском бюро ОБСЕ отказались направить своих наблюдателей из-за требования привести их число в соответствие с противоэпидемическими мерами. После отказа ОБСЕ в Госдепе с сожалением заявили, что направить наблюдателей в Россию не позволят введённые там ограничения.

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