Москва, 22 августа, 2021, 22:14 — ИА Регнум. Россия не будет уговаривать Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) направить наблюдателей на сентябрьские выборы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

По его словам, Россия приветствует конструктивное взаимодействие БДИПЧ ОБСЕ, однако задается вопросом, почему на выборы президента США в ноябре 2020 года в связи с пандемией было направлено 47 наблюдателей, тогда как в Россию требовали направить 500.

«Впрочем, на БДИПЧ свет клином не сошелся. К нам, как мы надеемся, приедут представители многих международных и общественных организаций, и как таковое международное наблюдение в РФ состоится», — сказал он в интервью «Коммерсанту».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в европейском бюро ОБСЕ отказались направить своих наблюдателей из-за требования привести их число в соответствие с противоэпидемическими мерами. После отказа ОБСЕ в Госдепе с сожалением заявили, что направить наблюдателей в Россию не позволят введённые там ограничения.

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