Вашингтон, 22 августа, 2021, 22:01 — ИА Регнум. Президент Афганистана Ашраф Гани за день до своего бегства из республики заявлял Соединенным Штатам, что намеревается биться до конца с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 22 августа заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

«Он (Гани) убеждал меня в том, что намерен, как он выразился, стоять насмерть. Что ж, на следующий день его и след простыл», — сказал он в интервью CBS.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили Афганистан, а президент Ашраф Гани бежал из страны.

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Однако вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь он является главой государства. Он переместился в Панджшерское ущелье, где проживают таджики.

Лидер афганских таджиков, сын Ахмада Шаха Масуда — Ахмад Масуд заявил, что готов оказать сопротивление талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и попросил международной помощи. Однако до боевых действий дело пока не дошло.