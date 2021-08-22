Вашингтон, 22 августа, 2021, 19:53 — ИА Регнум. Министерство обороны США подготовит для президента страны Джо Байдена рекомендации по вопросу продления эвакуации из Афганистана. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин в интервью ABC.

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«Мы продолжим оценивать ситуацию и будем работать изо всех сил, чтобы вывезти как можно больше людей. По мере того, как мы приближаемся к этой дате, мы подготовим рекомендации для президента», — отметил Остин, имея в виду 31 августа — дату ранее намеченного окончания эвакуации.

Ранее Байден не исключил, что эвакуация граждан США из Афганистана может затянуться.

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Напомним, боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 15 августа без боя вошли в столицу страны город Кабул. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.