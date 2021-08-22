Сочи, Краснодарский край, 22 августа, 2021, 18:37 — ИА Регнум. Пляжный фестиваль «Холи» состоялся в Сочи в День государственного флага России 22 августа, об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает со ссылкой на организаторов мероприятия.

Флаг РФ

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Как на традиционном фестивале в Индии, участники мероприятия запускали друг в друга безопасными сухими красками — в цветах российского триколора.

https://www.instagram.com/p/CS4aJkeDOxn/

Также на фестивале запускались дымовые шашки в цветах российского флага. Гостям мероприятия организаторы предложили пиньяту с блестками в цветах триколора — она вызвала настоящий ажиотаж среди самых юных гостей праздника и не оставила равнодушными участников фестиваля более старшего возраста.

Кроме того, вместе с ведущим гости мероприятия учили «инста-танец» и участвовали в различных конкурсах, а также танцевали под выступление кавер-группы.

«Это был прекрасный день: мы вместе слушали музыку и танцевали, общались с классными блогерами, фотографировались, отдыхали, мы устроили самый масштабный запуск красок холи, мы отметили День Государственного флага, узнали много нового и просто отлично провели время», — поблагодарили организаторы гостей праздника.