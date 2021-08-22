Алабама, США, 22 августа, 2021, 07:48 — ИА Регнум. Заявление о новом «вхождении» России в Афганистан сделал экс-президент США Дональд Трамп 22 августа в ходе своего выступления перед сторонниками в американском штате Алабама.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

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По мнению бывшего главы Белого дома, распад СССР напрямую связан с его выходом из Афганистана. Трамп отметил, что в ходе военной кампании Россия потеряла много лет, денег и ресурсов, при этом не добившись победы в Афганистане. А сейчас, заключил Трамп, Россия возвращается.

Бывший американский лидер добавил, что американской армии придётся вернуться в Афганистан, как только наступит подходящий момент. Также Трамп назвал мошенником ушедшего в отставку и сбежавшего из страны президента Афганистана Ашрафа Гани.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Трамп призвал действующего главу государства Джозефа Байдена извиниться перед согражданами за ситуацию в Афганистане.