Санкт-Петербург, , 07:59 — REGNUM Торжественные церемонии поднятия российского триколора состоятся в День Государственного флага России, 22 августа, во всех муниципальных образованиях Ленинградской области. Центром празднования станет одна из древних столиц Руси — Старая Ладога.

Празднование Дня государственного флага в Гатчине (архивное фото)

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В Староладожском историко-архитектурном и археологическом музее-заповеднике состоится торжественное мероприятие, в нем примет участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сообщили в пресс-службе губернатора.

Волонтёры Ленинградской области в честь праздника организуют работу интерактивных площадок на территории Староладожской крепости. В Старой Ладоге состоятся выступление творческих коллективов, водное шоу, военно-историческая реконструкция.

В других городах и сёлах Ленобласти в День флага также пройдут концерты, флешмобы и спортивные соревнования, волонтёры будут раздавать на улицах памятные ленточки в цветах российского флага.

Так, в Кингисеппе по традиции День флага отметят вместе с Днем города торжественным шествием. Шествие с триколором состоится также в Лодейном Поле перед городским концертом. А в Киришах в честь праздника флагоносцы проедут по городу на мотоциклах.

Кроме того, в День флага во многих муниципальных образованиях Ленобласти торжественно вручат паспорта 14-летним юношам и девушкам.

«Российский флаг дорог каждому, кто любит Отечество, гордится его славным многовековым прошлым и успехами в настоящем. В нем отражаются величие и сила нашей Отчизны, ратные и трудовые подвиги соотечественников, их выдающиеся творческие и спортивные свершения, — заявил в своём поздравлении жителям по случаю праздника губернатор Александр Дрозденко. — Нет сомнений, что праздничные мероприятия, посвященные Дню государственного флага, в которые активно включилась и Ленинградская область, дадут каждому гражданину почувствовать себя частью единой, сплоченной семьи, вдохновят на большую созидательную работу во имя России, ее светлого будущего».