Вашингтон, 22 августа, 2021, 05:37 — ИА Регнум. Часть граждан Афганистана из числа помогавших США, будут после эвакуации размещены на военных базах в Испании. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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Уточняется, что президент США Джозеф Байден уже провёл телефонные переговоры с председателем правительства Испании Педро Санчесом. Политики обсудили последние события в Афганистане, а американский лидер выразил признательность Санчесу за помощь в размещении афганцев, на военных базах Рота и Морон-де-ла-Фронтера.

Напомним, боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль практически всю территорию Афганистана и вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, а сотрудники всех посольств западных стран начали эвакуацию своих граждан и сотрудников посольств из числа местных жителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр дал свою оценку происходящему в Афганистане и раскритиковал решение США о выводе своих войск с территории страны.