Лондон, 21 августа, 2021, 23:53 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане. Об этом 21 августа сообщил глава британского внешнеполитического ведомства на странице в соцсети Twitter.

Richard Townshend Доминик Рааб

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«Сегодня вечером (21 августа — прим. ИА REGNUM) я снова обсуждал со своим коллегой госсекретарем Блинкеном складывающуюся ситуацию в Афганистане, — написал Рааб. — Мы (власти Британии и США — прим. ИА REGNUM) сотрудничаем по вопросам эвакуации наших граждан и афганцев, а также разрабатываем международную стратегию борьбы с терроризмом, оказания гуманитарной помощи и обеспечения региональной стабильности».

Напомним, 21 августа посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире You-Tube-канала «Соловьев Life» заявил, что в Кабуле обстановка остается спокойной на протяжении восьми суток.