* запрещённая в России организация

Минск, 21 августа, 2021, 21:29 — ИА Регнум. Посол Белоруссии в Таджикистане Олег Иванов заявил, что не стоит демонизировать боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом он рассказа в эфире YouTube-канала «Главный. Тур».

Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

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Дипломат отвечает за работу в Афганистане, так как в стране не имеется дипломатического представительства Белоруссии.

«Возможно ли такое победное шествие по стране, если бы их не поддерживало население? В большей степени западная пропаганда рисовала талибов, как и большинство религиозных течений на Востоке, только чёрной краской. Это просто такая демонизация движения. Ну не могут демоны 30-миллионную страну в течение буквально двух-трёх недель забрать», — отметил Иванов.

Напомним, ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости контактов с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так как это необходимо для спасения жизни людей.