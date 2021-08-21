Вашингтон, 21 августа, 2021, 18:25 — ИА Регнум. Соединенные Штаты с 14 августа эвакуировали из Афганистана около 17 тыс. человек, заявил 21 августа генерал Хэнк Тейлор, отвечающий за вопросы логистики при проведении США эвакуации людей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США в Афганистане

«С начала операции по эвакуации с 14 августа мы вывезли около 17 тыс. человек», — сказал он на брифинге.

Он также добавил, что Пентагон не получал запросов от афганских военных на нанесение авиаударов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что операцию США и их сателлитов в Афганистане нельзя считать успешной, но, несмотря на это, Россия не планирует «топтаться» на этих неудачах Соединенных Штатов.

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