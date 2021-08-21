Донецк, 21 августа, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В поселке шахты «Трудовская», расположенном на западной окраине Донецка, вследствие обстрела со стороны украинских войск получили повреждения два жилых дома. Об этом, как передают «Новости Донецкой Республики», сообщило 21 августа представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

ВСУ

В сообщении отмечается, что два жилых дома, получивших повреждения, находятся по адресам: улица Рационализаторов, 34 (повреждены два окна); улица Рационализаторов, 32/2 (повреждена кровля, на крыше дома обнаружен взрывоопасный предмет).

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 18 августа в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщили, что район села Белая Каменка (ДНР) подвергся обстрелу со стороны ВСУ.

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