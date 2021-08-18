с. Белая Каменка, , 20:47 — REGNUM Район села Белая Каменка (ДНР) подвергся обстрелу со стороны ВСУ 18 августа, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

ВСУ. Миномет Gov.ua

Атака началась утром — в 10:45 мск. По району населённого пункта украинские боевики выпустили семь мин калибра 120 мм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 17 августа ВСУ четырежды атаковали ДНР, в том числе из миномётов калибра 120 мм. Украинскими боевиками также применялись гранатомёты различных типов и стрелковое оружие.

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