* талибов — запрещённая в России организация

Вашингтон, 21 августа, 2021, 06:20 — ИА Регнум. По меньшей мере пять сайтов движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были отключены 20 августа по неизвестной причине. Об этом пишет газета The Washington Post.

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Материалы на сайтах публиковались на языках пушту, дари, арабском, урду и английском. Газета обратилась за комментарием в компанию Cloudflare, которая, предположительно, предоставляла технологии для защиты сайтов, однако там не ответили на запрос.

Кроме сайтов, из интернета пропало несколько известных страниц террористов в социальных сетях и группы в WhatsApp. Администрация социальной сети Facebook и видеохостинга YouTube считают талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористической организацией, поэтому запрещают им открывать аккаунты.

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