Токио, 21 августа, 2021, 05:52 — ИА Регнум. Приплывшего в Японию с целью подачи прошения о предоставлении убежища гражданина РФ сотрудники полиции передали в эмиграционное бюро города Саппоро. Об этом со ссылкой на источники в правительстве 21 августа сообщает агентство Kyodo.

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Сотрудники бюро изучат дело и примут решение о депортации беглеца на родину или выдаче ему временного разрешения на пребывание в стране.

По предварительной информации, гражданин РФ приплыл на северный японский остров Хоккайдо с российского острова Кунашир (Сахалинская область), преодолев расстояние около 20 километров способом, о котором не сообщается.

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