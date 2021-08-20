Вильнюс, , 13:56 — REGNUM Александр Лукашенко создавал проблемы с нелегальными мигрантами для Евросоюза, однако сам же и угодил в собственный миграционный капкан, и теперь по белорусским лесам бродят тысячи нелегалов. Об этом в опубликованном 20 августа интервью заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаушкас.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По словам министра, литовским властям сейчас следует определиться с дальнейшим пребыванием нелегальных мигрантов на своей территории. Миграционная служба оформляет документы мигрантов, они проходят все процедуры, сообщил Анушаускас в интервью изданию Delfi.

«А вот со стороны Белоруссии я бы не сказал, что там ситуация стабилизировалась, потому что несколько тысяч — наверное, около четырех-пяти тысяч нелегалов — до сих пор бродят по лесам Западной Белоруссии, проживает в гостиницах, их деньги, мы знаем, заканчиваются. Белорусская сторона принудительно — сотрудники правоохранительных органов — везут их на границу, принуждают их переходу литовской границы. Мы, конечно, этого не позволяем. Но, во всяком случае, мы видим, что в тот капкан, который Лукашенко строил для стран Евросоюза, попал он сам. Что будет с этими людьми, в какой ситуации они окажутся, я думаю, что это вопрос», — сказал министр обороны Литвы.

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