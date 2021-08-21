Вашингтон, 21 августа, 2021, 05:33 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден должен извиниться перед гражданами США за то, что происходит в Афганистане в связи с выводом войск из республики. Об этом говорится в заявлении американского экс-президента Дональда Трампа, которое было распространено 20 августа его пресс-службой.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

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Политик обвинил президента в том, что тот допустил хаос на афганской территории, не дав гражданским лицам вовремя покинуть страну. Кроме того, Трамп считает, что действия Байдена привели к тому, что военное оборудование США стоимостью $85 млрд попало в руки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа член Республиканской партии в палате представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что направила в Конгресс три резолюции с предложением объявить Джо Байдену импичмент.