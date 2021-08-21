Вашингтон, 21 августа, 2021, 04:57 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в ходе телефонного разговора, состоявшегося 20 августа, договорились о продолжении координации действий в связи с ситуацией в Афганистане. Об этом по итогам разговора сообщает пресс-служба Белого дома.

Chuck Hagel Шейх Тамим бен Хамад аль-Тани

пресс-служба Белого дома «Два лидера подчеркнули важность продолжения тесной координации по развитию событий в Афганистане и на Ближнем Востоке, они приветствовали предстоящий саммит стран региона, который пройдёт в Багдаде в конце месяца».

Байден поблагодарил эмира Катара за содействие в организации межафганских переговоров и помощь в эвакуации людей из захваченной боевиками Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

По словам президента, эта масштабная операция по эвакуации людей по воздуху «не была бы возможна без своевременной помощи Катара» в содействии по перемещению ежедневно тысяч людей.

Как сообщало ИА REGNUM, обстановка в Афганистане стала темой телефонного разговора президента США Джо Байдена и премьер-министра Италии Марио Драги.