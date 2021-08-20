Вашингтон, 21 августа, 2021, 02:06 — ИА Регнум. Эвакуация американцев из Афганистана сопряжена с большим риском, поэтому не исключена их гибель, заявил 20 августа президент США Джо Байден на пресс-конференции в Белом доме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

«Не заблуждайтесь, эта миссия по эвакуации опасна. Она сопряжена с риском для наших вооруженных сил и проводится в сложных условиях, — сказал американский лидер. — Я не могу обещать, каким будет окончательный результат или что он будет без риска потерь. Но как главнокомандующий я могу заверить вас, что я мобилизую все необходимые ресурсы».

Байден добавил, что США в настоящее время эвакуировали из Афганистана 13 тыс. человек, а саму операцию назвал «одной из крупнейших и самых сложных воздушных перевозок в истории».

Ранее директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд сообщала, что правительство США точно не знает, сколько ещё американцев находится в Афганистане.