Богота, 21 августа, 2021, 00:49 — ИА Регнум. Беженцев из Афганистана, которые хотят направиться в США, готова разметить у себя на временной основе Колумбия. Об этом заявил колумбийский президент Иван Дуке 20 августа в ходе пресс-конференции.

Tokota Президент Колумбии Иван Дуке

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

По его словам, так указанная латиноамериканская страна решила присоединиться к группе государств, оказывающих содействие Соединенным Штатам. Президент не стал называть количество беженцев, которые прибудут в Колумбию. Он добавил, что расходы на транспортировку и содержанию мигрантов покроет Вашингтон.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что около шести тысяч человек находятся в аэропорту афганской столицы Кабула и ожидают вылета из Афганистана.