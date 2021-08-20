Москва, 20 августа, 2021, 21:12 — ИА Регнум. «Исключительно своими международными обязательствами по международному гуманитарному праву» руководствуется Москва в вопросе, касающемся размещения в России беженцев из Афганистана.

Беженцы

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Об этом 20 августа сообщил журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, обсуждая тему Афганистана с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Москве:

«На наш взгляд, особенно важно сейчас не допустить проникновения террористов всех мастей на территории сопредельных с Афганистаном государств, в том числе под видом беженцев».