Вашингтон, 20 августа, 2021, 19:46 — ИА Регнум. О том, что на встрече с американским президентом Джо Байденом, которая состоялась 16 июня в Женеве (Швейцария), президент России Владимир Путин выступил против присутствия войск США в странах Центральной Азии, граничащих с Афганистаном, пишет 20 августа The Wall Street Journal.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

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Как рассказали высокопоставленные чиновники, имена которых не названы, это повлияло на выбор американцами баз для своих беспилотников в Азии.

Комментируя сложившуюся политическую обстановку, экс-эсперт Госдепа по Евразии Пол Гобл сказал, что Москве не нужны США в Афганистане и рядом с ним. Издание отмечает, что Путин заявил, что и Китай не заинтересован в военном присутствии американцев.