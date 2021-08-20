Вашингтон, 20 августа, 2021, 19:36 — ИА Регнум. Правительство США точно не знает, сколько американцев в настоящее время находится в Афганистане. Об этом 20 августа сообщила директор по коммуникациям Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

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«У нас нет точного числа, и на это есть причины», — сказала директор по коммуникациям Кейт Бедингфилд, добавив, что отчасти это связано с тем, что текущий подсчет «включает людей, которые могли уже покинуть страну или уехать в течение последних шести месяцев».

«Мы работаем над тем, чтобы определить, сколько американцев там находится», — добавила Бедингфилд.

Напомним, что президент США Джо Байден заявил, что он продлит дедлайн 31 августа, который был установлен для вывода войск из Афганистана, чтобы обеспечить эвакуацию всех американцев. По этой причине необходимо четко знать, сколько людей остаются в стране.