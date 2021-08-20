Вашингтон, 20 августа, 2021, 19:37 — ИА Регнум. АвиабазаРамштайн, опорный пункт ВВС США на территории Германии, готовится принять эвакуированных из Афганистана беженцев, сообщает 20 августа CNN со ссылкой на заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

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«Мы договорились с США, что авиабаза Рамштайн, в частности, может быть временно использована для транзита людей, ищущих защиты из Афганистана в США», — говорится в заявлении.

«Это увеличит наши совместные транспортные возможности и разгрузит воздушный мост между Кабулом и Ташкентом», — отмечается Маасом.

Напомним, что за последние 24 часа из Кабула было эвакуировано 5 700 человек на борту 16 самолетов C-17 ВВС.