Кабул, 20 августа, 2021, 17:36 — ИА Регнум. Транспортное Командование ВВС США сообщило, что в воскресенье, 15 августа, самолет США вывез из Кабула 823 афганских гражданина. Об этом ведомство сообщило 20 августа в своем Twitter.

charlygutmann Беженцы

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

Ранее на этой неделе сообщалось, что на борту переполненного военного самолета США, который в воскресенье, 15 августа, вылетел из Кабула в Катар, находилось 640 эвакуированных.

Первоначальный подсчет не включал 183 детей, находившихся на борту самолета.

Напомним, что за последние 24 часа из Кабула было эвакуировано 5 700 человек на борту 16 самолетов C-17 ВВС.