* Талибан — запрещённая в России организация

Вашингтон, 20 августа, 2021, 18:04 — ИА Регнум. Боевики *Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получили американское штурмовое оружие после захвата Афганистана. Это подтверждают опубликованные террористами фотографии, сообщает 20 августа CNN.

Оружие США

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

Террористическая организация распространила серию фотографий своих бойцов во время парада в честь Дня независимости, который прошел накануне, 19 августа, в городе Калат, столице провинции Забуль.

Аналогичный парад был проведен в Кандагаре на юге страны.

На фотографиях боевики держат автоматы M4, которые США предоставили афганским войскам в последние годы.

Захватывая военные базы по всему Афганистану, террористы получили огромные запасы оружия и транспортных средств, включая современные противоминные машины (MRAP) и Hummer.

В последние дни бойцов также видели патрулирующими в руках с американскими винтовками M16.

Напомним, что Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не планирует принимать никаких решений относительно нового правительства до 31 августа, срока вывода войск США.