* Талибан — запрещённая в России организация

Кабул, 20 августа, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не планирует принимать никаких решений относительно нового правительства до 31 августа, срока вывода войск США, сообщает 20 августа Associated Press со ссылкой на афганского чиновника.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

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Согласно источнику, ведущий переговорщик Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ)Анас Хаккани сообщил, что боевики заключили соглашение с США и пообещали «ничего не делать» до 31 августа. Чиновник отказался уточнить подробности.

Напомним, что президент СШАДжо Байденбыл лично предупрежден военным командованием, что вывести войска из Афганистана к сроку 31 августа будет «непросто», поскольку в Кабул продолжают прибывать тысячи солдат для оказания помощи в эвакуации американских граждан и афганских союзников.