Ростов-на-Дону, 20 августа, 2021, 15:59 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону ко Дню флага России засияют неоновыми огнями башня телецентра и стадион «Ростов Арена», сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Флаг РФ

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"Сооружения окрасятся в бело-сине-красные цвета российского флага. Так, телебашня будет светиться цветами российского триколора с 20:00 до 23:00 мск, а стадион «Ростов Арена» — с 19:30 до 24:00 мск», — уточнили власти.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году ко Дню флага России ростовчанам раздали 3,5 тыс. значков «Триколор» и почти 10 тыс. лент триколора. На территории «Зелёного театра» состоялся показ киноленты о Великой Отечественной войне «Они сражались за Родину». Все акции были проведены с учётом санитарных требований.