Минск, 20 августа, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Запад со своими наймитами, не брезгуя самыми подлыми методами, ставил цель захватить Белоруссию, которая «является ключом ко всему постсоветскому пространству». Об этом 20 августа заявил Александр Лукашенко при награждении в президентском дворце силовиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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По его словам, в этом противостоянии официальный Минск проявил себя как Брестская крепость, а жестоко подавлявшие массовые протестные выступления против несменяемого Лукашенко — как «деды в победном 1945-м» и именно они «были той стеной, о которую разбился мутный поток мнимых демократических ценностей, навязываемых нам силой». Говоря о планах захвата и разрушения Белоруссии врагами, Лукашенко сказал: «Средства все хороши, вплоть до террористических атак, ритуальных убийств, вооруженного мятежа. Это как раз то, чему вы противостояли и противостоите».

«Материальный интерес — поделить и распродать народную, государственную собственность. И глубоко наплевать им на то, что у многих белорусов жизненный уровень значительно упадет. Они об этом не думают», — пояснил он мотив своих врагов.

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«Те, кто кукловодит местными коллаборантами, хорошо понимает, что Белоруссия — ключ ко всему постсоветскому пространству», — сообщил Лукашенко.«Мы это доказали с помощью вас, и прежде всего благодаря вам. Что еще им непонятно? — сказал Лукашенко. — Если действуют по-прежнему, вопреки той логике, которая сложилась в последнее время в обществе, это — враги. Не дай бог война — мы их увидим с повязками (которые носили коллаборанты и полицаи в годы немецко-фашистской оккупации Белоруссии. — Прим. президентской пресс-службы), как это было в годы последней войны».Он отметил также: «Идет информационная война. И здесь все средства хороши».