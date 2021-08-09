Минск, , 14:10 — REGNUM Во время президентской кампании 2020 года в Белоруссии против Александра Лукашенко выступили «бандиты с заточками» и «мерзавцы выскочившие». Об этом руководитель постсоветской республики рассказал 9 августа в ходе мероприятия «Большой разговор с президентом».

«Они мне порвали всё», — пожаловался Лукашенко на оппозиционеров.

Он сообщил, что оппозиционеры якобы планировали покушение на пропагандиста Григория Азарёнка и даже напали на его мать, которая работает кондуктором. Также нападению подвергся, как сообщил Лукашенко, его сторонник и «спойлер» во время прошлогодней президентской кампании Олег Гайдукевич.

Лукашенко рассказал новые подробности своего визита в СИЗО КГБ в конце 2020 года, где до сих пор содержатся политзаключённые. В частности, Лукашенко рассказал, как председатель КГБ выполнил приказ вывезти политзаключённых посте того визита в президентскую баню «без всякого конвоя».

Лукашенко сделал вид, что не помнит имя своего основного конкурента на президентских выборах 2020 года, сообщив, что во время прошлогоднего визита в следственный изолятор КГБ предлагал Виктору Бабарико «вернуть всё, что украл и ещё несколько условий, абсолютно выполнимых».

Эдуард Бабарико, который сидит в СИЗО по делу отца, по мнению Лукашенко, должен уговорить экс-главу «Белгазпромбанка» вернуть якобы украденные деньги. Пока этого не произойдёт, заверил Лукашенко, сын его оппонента будет находиться за решёткой. По мнению Лукашенко, задача Бабарико-младшего — уговорить отца выполнить условия руководителя постсоветской республики.

«Я кого-то убил?», — задал Лукашенко вопрос американской журналистке, делая вид, что не помнит об убитых во время подавления «массовых беспорядков» — многотысячных мирных манифестаций против фальсификации президентских выборов и полицейского террора.

«Вы всё извратили, вы искромсали мой народ!», — сказал он журналистке CNN, поднявшей тему политических репрессий в Белоруссии.