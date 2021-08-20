Москва, 20 августа, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Власть, которую установили США в Афганистане, рухнула после захвата талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кабула, и в результате этого он является еще одной страной, которая выпала «из американоцентричного «либерального мирового порядка». Об этом 20 августа заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Телеграм-канале.

ru.m.wikipedia.org Алексей Пушков

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«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролируют Афганистан. Прежняя во многом искусственная власть, установленная американцами, рухнула. Афганистан отныне — еще одна страна, выпавшая из американоцентричного «либерального мирового порядка», который серьезно пошатнулся в последние годы», — говорится в сообщении Пушкова.

Также он добавил, что теперь талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ощущают свою силу, а также возможности своей игры с Ираном, Катаром, Китаем м Турцией, и даже не боятся диктовать США свои условия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН временно приостановила оказание гуманитарной помощи Афганистану из-за «неуверенности в безопасности».