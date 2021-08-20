Рим, 20 августа, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН временно приостановила оказание гуманитарной помощи Афганистану из-за «неуверенности в безопасности». Об этом 20 августа сообщили в постоянном представительстве РФ при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и других международных организациях в Риме.

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«ВПП временно приостановила планировавшиеся поставки по коридорам гуманитарной помощи в связи с ситуацией в Афганистане. Но организация намерена продолжать работать в стране с учетом ситуации на земле», — приводит сообщении российского постпредства ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватившее власть в Афганистане, призвало ООН остаться в стране, чтобы продолжать гуманитарную миссию.