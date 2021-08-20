* запрещённая в России организация

Кабул, 20 августа, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвало ООН остаться в стране, чтобы продолжать гуманитарную миссию. Об этом сообщил координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

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По его словам, за последние дни между организацией и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) каких-либо новых договоренностей не было.

Есть рабочие контакты, представители движения заверили дипломатов в поддержке с их стороны, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш заявил, что мандат миссии ООН в Афганистане может быть изменен.

По его словам, все будет засвистеть от ситуации в стране после захвата власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он отметил, что если в Афганистане удастся добиться формирования легитимного правительства, то ООН может продлить мандат на благоприятных условиях.