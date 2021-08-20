Вашингтон, 20 августа, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время встречи с американским лидером Джо Байденом в Женеве выступил против того, чтобы военнослужащие США играли какую бы то ни было роль в Средней Азии. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных американских и российских чиновников.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена на саммите в Женеве. 16 июня 2021

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Отмечается, что позиция Путина ограничила возможности для американской армии в вопросе размещения беспилотников и других сил в странах, граничащих с Афганистаном, который не имеет выхода к морю.

«Эта проблема усугубилась в связи с крахом в выходные афганского правительства и вооруженных сил», — говорится в публикации.

Отказ российского лидера, пишет газета, свидетельствует о том, что Москва гораздо более решительно настроена сохранить свое влияние в этом регионе, нежели расширять сотрудничество с новым главой Белого дома на фоне ситуации в Афганистане.

«Русские не заинтересованы в том, чтобы США вернулись туда», — приводит газета слова бывшего эксперта Госдепартамента по Евразии Пола Гобла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала NBC заявил, что эвакуация американских граждан из Афганистана сопряжена с большими рисками в связи с возможными атаками боевиков филиала «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые являются «заклятыми врагами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

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