Москва, 20 августа, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Если бы референдум о воссоединении Крыма с России состоялся в настоящее время, то 88% жителей полуострова поддержали бы присоединение республики к РФ, приводит данные ВЦИОМ

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Поддержали бы статус Автономной Республики Крым в составе Украины 5% опрошенных. Затруднились ответить 7%.

Воссоединение Крыма с Россией положительно оценивают 93% жителей республики, отрицательно — 4%. По мнению 89%, наиболее успешно Крым развивается сейчас, чем за годы его нахождения в составе Украины.

Опрос по телефону проведен 11−12 августа 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM ранее сообщало ИА REGNUM, праздничный концерт состоялся в Симферополе в честь седьмой годовщины воссоединения с Россией 18 марта 2021 года.

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