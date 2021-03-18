Симферополь, , 22:22 — REGNUM Праздничный концерт состоялся в Симферополе в честь седьмой годовщины воссоединения с Россией 18 марта, сообщили в пресс-службе правительства Крыма. Концерт в Лужниках, на котором выступил Владимир Путин, транслировался в режиме видеомоста в Крыму.

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«Мы многое сделали, но многое предстоит сделать и по России в целом, и по развитию Крыма и Севастополя. Мы сделаем это, потому что мы единая, большая, мощная сила и потому что мы вместе! С днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией!», — сказал Путин.

Сергей Аксёнов отметил, что воссоединение Крыма с Россией состоялось благодаря решению президента и воле крымчан.

«Ничего бы этого не состоялось, если бы не вы, не ваша воля, характер, смелость. Спасибо вам за 2014 год, за то, что мы так решительно провели референдум, бескровно вернулись на историческую Родину, в родную гавань. Если бы не наши совместные действия и единый подъем, духовное состояние, ничего бы этого не было. Спасибо вам за любовь к Родине и к Крыму. Да здравствует Россия и российский Крым!», — добавил Аксёнов.

Праздничный концерт с фейерверком также состоялся 18 марта и в Севастополе.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта Крым и Севастополь отмечают седьмую годовщину объединения с Россией. В этот день в 2014 году, по итогам общекрымского референдума, был подписан договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.