Москва, 20 августа, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Украина не просто стремительно теряет население. То, что происходит в стране с демографией, можно смело назвать катастрофой. Об этом со ссылкой на Голос Мордора пишетNews Front:

President.gov.ua На Украине

«И можно даже не смотреть на официальные цифры, которые говорят о том, что населения в стране — чуть больше сорока миллионов. Очень смелое предположение и совершенно ничем не подкреплённое. А правды украинские власти боятся, и именно поэтому всеобщая перепись населения постоянно откладывается, и неизвестно, состоится ли она вообще».

Также автор статьи «Демографические победы Украины за тридцать лет независимости» отмечает, что самым большим населением Украина могла похвастаться в начале 90-х, когда оно достигало почти 52 миллионов человек:

«Проклятое наследие советского прошлого, в котором население республики почему-то всегда неудержимо росло. Даже в годы страшного голодомора, который сейчас стал чисто пропагандистской историей».

Некоторые демографы утверждают, что сейчас на Украине проживает чуть больше 30 миллионов человек.

«Причём это не просто голословное утверждение, оно подкреплено различными доказательствами, в том числе косвенными статистическими данными и математическими моделями. Вдумайтесь — за тридцать лет независимости, количество жителей Украины сократилось на 20 миллионов человек!

В Великую Отечественную республика потеряла куда меньше, а уж про голодомор нечего и говорить. 20 миллионов человек за тридцать лет свободы — хорошая цена независимости, не правда ли? И проблема в том, что ситуация никак не улучшается, а становится ещё хуже».

Президент Зеленский, когда пришёл к власти, призвал украинцев всего мира возвращаться на родину, но никто и не откликнулся. Ну вот нет дураков возвращаться в страну, которая медленно, но верно умирает. И убивает своё население», — пишет Голос Мордора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее то, что из-за плохой демографической ситуации на Украине через десять-пятнадцать лет дефолты могут стать обыденностью, отмечал советник главы Федерации работодателей страны по экономическим вопросам Павел Вернивский.

Тем временем активист правозащитного движения Андрей Манчук считает, что Украина стала чем-то вроде черной дыры континента — в большинстве случаев ее рассматривают как глубоко периферийную страну, которая поставляет на мировой рынок трудовых мигрантов, карпатский лес, контрабандные сигареты и нелегально добытый янтарь.

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Эксперт Института стран СНГ, политолог и экономист Александр Дудчак считает, что демографическая ситуация на Украине — катастрофическая: за последние семь лет потери поставили 10 миллионов человек.

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По оценке первого заместителя председателя «Боевого братства», депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Саблина, трагедия Украины в том, что алчные самовлюбленные политики принесли её в жертву своим интересам, сделав пешкой в чужой игре против России.

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То, что население Украины составляет, по разным оценкам, от 34 до 37 млн человек, а уровень рождаемости за последние десять лет упал на 40%, отмечал известный украинский экономист Алексей Кущ.

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