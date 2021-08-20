Кабул, 20 августа, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В просьбе о защите и перемещении за границу Афганистана отказали местным сотрудникам охраны посольства Великобритании в стране. Об этом 20 августа сообщает ИА «Красная Весна».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

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Уточняется, что, по данным издания The Guardian, формальной причиной такого отказа стало то, что охранную фирму нанимало не британское посольство, а третьи лица. Также добавляется, что это охранное предприятие, в котором работает 125 человек, было нанято международной охранной компанией GardaWorld.

Также указывается, что сами афганские охранники посольства Великобритании, часть из которых проработала тут десять лет, чувствуют себя «брошенными» британской стороной и работниками посольства, а также опасаются за свою жизнь.

В то же время, отмечается, что более 100 охранников, также нанятых фирмой GardaWorld для обеспечения безопасности американского посольства, были эвакуированы, а другие получили поддержку посольства США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что мандат миссии организации в Афганистане может быть изменен.