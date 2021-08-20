Москва, 20 августа, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В России в 2021 году стоимость школьного набора для мальчиков выросла на 4,1%, для девочек — на 3,9%. «Набор первоклассника» третий год подряд оказался ниже уровня инфляции, приводит данные исследования Росстат.

Виктория Ивановская ИА REGNUM 1 сентября

В школьный набор входят 11 предметов одежды для девочек, девять — для мальчиков и семь наименований канцелярских товаров. В среднем собрать в школу мальчика обойдётся в 14 тыс. 724,46 рублей, девочку — в 19 тыс. 272, 48 рублей.

Наиболее дорогие наборы школьника на Дальнем Востоке: в Чукотском АО — 26 тыс. 795,34 руб. и на Камчатке — 33 тыс. 563, 71 руб. Самые дешевые в Орловской области — 14 тыс. 931, 61 руб. и в Омской области — 19 тыс. 361,48 руб.

ИА REGNUM ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в России набор первоклассника подорожал на 2% и составил примерно 21 тыс. руб.

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