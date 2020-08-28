Москва, , 15:22 — REGNUM В России на 2% подорожал набор первоклассника. Об этом 28 августа сообщил Росстат в опубликованном исследовании.

Следите за развитием событий в трансляции: «Сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2020 году — все новости»

По данным статистического органа, на сборы ученика первого класса в 2020 году в среднем уходит 18,8 тыс. рублей. Набор первоклассницы стоит дороже — 23,2 тыс. рублей.

Столь высокая разница в стоимости сборов между мальчиками и девочками из-за гардероба.

«Средняя цена на одежду по России для мальчиков чуть больше 14 тыс., а для девочек 18,6 тыс. [рублей]», — говорится в исследовании.

При этом набор канцтоваров и рюкзака от пола не зависит и стоит одинаково — в среднем около 4,5 тыс. рублей. В стоимость также включены расходы на гаджеты, букет и платные занятия.