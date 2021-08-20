Лондон, 20 августа, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Совместное урегулирование сложившегося в настоящее время в Афганистане кризиса позволит избежать распространения террористической угрозы. Об этом 20 августа заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб по итогам телеконференции министров иностранных дел и развития стран G7 (т.н. «большой семерки») и комиссара ЕС по внешним связям, передает ИА «Красная Весна».

Ministry of Housing, Communities & Local Government Доминик Рааб

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"Министры G7 поддерживают заявление Совета Безопасности ООН от 16 августа и подтвердили нашу приверженность, в частности, необходимости прекращения насилия, уважения прав человека, в том числе женщин, детей и меньшинств, а также переговоров о будущем Афганистана», — заявил Рааб, слова которого приводит пресс-служба британского правительства, говоря от имени конференции.

Также он отметил, что в стране необходимо соблюдать требования международного гуманитарного права, и том числе в отношении «гуманитарного и медицинского персонала, переводчиков и других поставщиков международных услуг».

При этом глава британского МИД уточнил, что министры иностранных дел стран G7 крайне озабочены сообщениями о преследованиях афганцев-коллаборационистов, которые работали с представителями иностранных военных миссий.

Кроме того, Рааб указал, что главы МИД стран «большой семерки» «согласились с тем, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должен обеспечить, чтобы Афганистан не стал местом террористической угрозы международной безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что в первую очередь Франция ожидает от радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прекращения торговли наркотиками и оружием.